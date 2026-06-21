Tự tử sau khi chém chết nhân tình cùng 2 con

Ngày 21.6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát thông tin liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại P.Việt Yên (Bắc Ninh) khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Ngôi nhà xảy ra vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định vụ án xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20.6, tại nhà ông N.V.C (61 tuổi, trú tổ dân phố Bãi Bằng, P.Việt Yên).

Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N (31 tuổi, con đẻ ông C), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, Bắc Ninh) đã dùng dao chém chị N. cùng 2 con của chị là cháu N.H.P (10 tuổi), cháu N.B.B (6 tuổi) và chị N.B.N (15 tuổi, con nuôi ông C).

Gây án xong, Tuyên dùng dao tự sát.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ án khiến Tuyên, chị N. cùng 2 con tử vong. Con nuôi ông C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên (Bắc Ninh).

Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an P.Việt Yên và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án.