Chuyển động 12h: '1.001 khoản phí' mà khách hàng phải đóng khi sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ

Tin liên quan Chuyển động 12h: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 18.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Chuyển động 12h: Điều tra vụ lật tàu ở vịnh Lan Hạ | Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề hợp đồng kỳ nghỉ chuyển động 12h lừa đảo kỳ nghỉ Bản tin thời sự
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