Chuyển động 12h: '1.001 khoản phí' mà khách hàng phải đóng khi sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 19.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.