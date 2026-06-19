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Chuyển động 12h: '1.001 khoản phí' mà khách hàng phải đóng khi sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ
Video Thời sự

Chuyển động 12h: '1.001 khoản phí' mà khách hàng phải đóng khi sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ

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TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 19.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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