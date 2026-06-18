Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyển động 12h: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 18.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 18.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 18.6: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Khởi tố 187 bị can trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" gây bức xúc thời gian qua, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 187 bị can trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Hơn 90 người nhập viện

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 90 trường hợp nhập viện.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Hơn 90 người nhập viện

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 19.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Chuyển động 12h: Lốc xoáy tốc mái 70 nhà dân ở Quảng Ngãi | Đề xuất đáng chú ý về xử lý vi phạm công ty xổ số

Chuyển động 12h: Lốc xoáy tốc mái 70 nhà dân ở Quảng Ngãi | Đề xuất đáng chú ý về xử lý vi phạm công ty xổ số

Lốc xoáy làm 70 nhà dân tốc mái ở Quảng Ngãi; Bị hành hung khi thắc mắc tiền gửi ô tô; Eo biển Hormuz mở cửa vào ngày 19.6;... là những tin tức được đề cập trong bản tin Chuyển động 12h ngày 16.6.2026 của Báo Thanh Niên.

Chuyển động 12h: Điều tra vụ lật tàu ở vịnh Lan Hạ | Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số

Khám phá thêm chủ đề

chuyển động 12h hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo ngộ độc bánh mì thời tiết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận