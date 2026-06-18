Chuyển động 12h: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Bản tin Chuyển động 12h ngày 18.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 18.6: Thủ đoạn lừa đảo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' | 93 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Khởi tố 187 bị can trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" gây bức xúc thời gian qua, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 187 bị can trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Hơn 90 người nhập viện

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 90 trường hợp nhập viện.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Hơn 90 người nhập viện

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 19.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.