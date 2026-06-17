Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng từ các 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Ngày 17.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ".

Công an Hà Nội xác định các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng của gần 500 người dưới hình thức mua kỳ nghỉ hoặc đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan điều tra ẢNH: N.B

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 16,6 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm giữ 7 ô tô, 10 sổ đỏ, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng.

Đánh vào tâm lý thích được tặng quà

Theo Công an Hà Nội, các bị can lừa đảo bằng 2 thủ đoạn, thứ nhất là mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng hình thức này, các bị can lập các công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" sau đó lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân và mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần CCCD để xác nhận thân phận.

Hàng trăm người đã mua hợp đồng kỳ nghỉ của các đối tượng ẢNH: N.B

Khách mời đến công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch dao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc. Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào.

Các đối tượng dùng mọi cách để dụ dỗ nạn nhân mua hợp đồng ẢNH: N.B

Công an xác định trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi được hỏi, các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Cam kết lợi nhuận "khủng" khi cho thuê, sang nhượng kỳ nghỉ

Thủ đoạn thứ 2 là chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong khi thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào.

Ở thủ đoạn này, các bị can nắm bắt nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ do khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỵ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Cảnh sát làm việc với các đối tượng liên quan ẢNH: N.B

Các công ty này có đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 - 12% phí môi giới tùy vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không dùng tên thật và sử dụng các số điện thoại là "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỉ đồng, 2,8 tỉ đồng hoặc 10 tỉ đồng) để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.

Tang vật thu giữ để phục vụ điều tra ẢNH: N.B

Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cảnh sát xác định trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng, song trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Cạnh đó, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt.