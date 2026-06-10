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Thời sự

Công an Cao Bằng ngăn chặn kịp thời vụ 2 người bị dụ dỗ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Trần Cường
Trần Cường
10/06/2026 18:13 GMT+7

Cơ quan chức năng khuyến cáo, không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc sinh lời nếu bạn phải vội vàng ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ.

Chiều 10.6, Bộ Công an cho biết, Công an xã Hạnh Phúc (Cao Bằng) vừa ngăn chặn kịp thời 2 người dân bị dụ dỗ tham gia ký "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo Bộ Công an, hiện một số đối tượng lợi dụng hình thức giới thiệu các gói du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp để lôi kéo người dân tham gia ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại về kinh tế.

Bộ Công an: Không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí- Ảnh 1.

Công an xã Hạnh Phúc tuyên truyền, giải thích cho người dân tránh bị lừa ký "hợp đồng kỳ nghỉ"

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ngày 9.6, Công an xã Hạnh Phúc đã phát hiện 2 người dân tại xóm Tri Phương (xã Hạnh Phúc) bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức này, đã có mặt để tuyên truyền.

Hai công dân cho hay đã chuyển cho các đối tượng khoảng 6 triệu đồng và đang tiếp tục được dụ dỗ chuyển tiền theo hướng dẫn. Tuy nhiên cán bộ công an tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác, không tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng.

Trước tình trạng này, Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký kết các hợp đồng liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

"Không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc sinh lời nếu bạn phải vội vàng ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ", Bộ Công an khuyến cáo.

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