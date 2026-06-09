ĐH Kinh tế TP.HCM ra thông báo quan trọng về xét tuyển năm 2026

Kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong ba kỳ thi thí sinh được lựa chọn sử dụng để xét tuyển vào ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay ảnh: ngọc dương

ĐH Kinh tế TP.HCM yêu cầu nộp phiếu điểm, minh chứng xét tuyển

Theo đó, ĐH Kinh tế TP.HCM yêu cầu thí sinh sử dụng tổ hợp V00 (toán, vật lý, vẽ mỹ thuật) đăng ký phương thức xét tuyển tích hợp nộp phiếu điểm thi môn vẽ mỹ thuật về trường.

Chương trình đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển V00 xét tuyển năm nay gồm: truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh, truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng, kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng.

Phiếu điểm môn vẽ mỹ thuật được dự thi trong năm 2026, từ các trường: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Thời gian nộp đến ngày 19.6 tính theo dấu bưu điện. Sau thời gian này, nếu thí sinh không nộp bản sao phiếu điểm thi môn vẽ mỹ thuật, trường xem như thí sinh không sử dụng tổ hợp V00 đăng ký xét tuyển chương trình đào tạo trên bằng phương thức xét tuyển tích hợp.

Trước đó, trường cũng có thông báo về việc yêu cầu thí sinh cung cấp minh chứng đăng ký xét tuyển tại Cổng tuyển sinh của UEH, đến 17 giờ ngày 7.7.

C ách tính điểm xét tuyển được thiết kế riêng theo từng nhóm thí sinh

Năm 2026, ĐH Kinh tế TP.HCM sử dụng 2 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1 x ét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD -đT (5% chỉ tiêu) .

Phương thức 2 x ét tuyển tích hợp (95% chỉ tiêu) .

Phương thức xét tuyển tích hợp, cách tính điểm xét tuyển được thiết kế riêng theo từng nhóm đối tượng:

Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT, trung học nghề của Việt Nam

Điểm xét tuyển = Điểm thi x 60% + Điểm trung bình các năm học THPT x 40% + điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT (nếu có)

Thí sinh (quốc tịch Việt Nam) tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình các năm học THPT + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên KV, ĐT (nếu có)

Trong đó, điểm thi được tính từ một trong các kỳ thi có điểm quy đổi tương đương cao nhất gồm: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có kết quả các môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH; hoặc kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; hoặc kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT do ĐH Cần Thơ tổ chức năm 2026 (áp dụng cho mã xét tuyển KSV).



Điểm trung bình các năm học THPT = (Điểm trung bình cả năm lớp 10×1 + Điểm trung bình cả năm lớp 11×2 + Điểm trung bình cả năm lớp 12×3)/6.

Cách tính điểm cộng xét tuyển

ĐH Kinh tế TP.HCM công bố cách tính điểm cộng xét tuyển theo từng nhóm thí sinh. Trường quy đổi điểm các kỳ thi theo thang 100. Trong đó, điểm cộng gồm điểm thưởng và điểm khuyến khích, chiếm tối đa 10% theo thang điểm xét.

Nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo quy định, điểm thưởng 6-10 điểm tùy loại hình giải thí sinh đạt được.Ngoài ra, thí sinh được cộng điểm khuyến khích chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (nếu có).

Nhóm thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT, trung học nghề của Việt Nam, cách tính điểm cộng như sau:

Nhóm thí sinh (quốc tịch Việt Nam) tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài, cách tính điểm cộng như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển năm tuyển sinh 2025 của ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) TẠI ĐÂY.