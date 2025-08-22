ĐH Kinh tế TP.HCM công bố 1 mức điểm chuẩn, cao nhất 27,7

Điểm chuẩn ĐH nhiều trường được công bố theo từng phương thức ảnh: đào ngọc thạch

Chiều nay (22.8), ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Theo đó, với mỗi ngành, trường công bố một mức điểm chuẩn chung cho các phương thức xét tuyển. Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất ở mức 27,7 điểm.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc UEH, cho biết thống kê sơ bộ của nhà trường cho thấy có tới 82% thí sinh trúng tuyển đạt thành tích học tập loại giỏi trở lên, hơn 30% là học sinh trường chuyên, hơn 50% có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên và khoảng 10% có giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Điểm chuẩn các ngành tại cơ sở chính TP.HCM như sau:

Điểm chuẩn các ngành Phân hiệu Vĩnh Long như sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.