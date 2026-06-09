Cảnh báo các 'chiêu' lừa đảo, website giả mạo bán vé máy bay giá rẻ

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian qua liên tiếp xuất hiện các hình thức giả mạo doanh nghiệp, tổ chức uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Lừa đảo có xu hướng gia tăng vào mùa cao điểm hè, khi nhu cầu đi lại, đặt vé và giao dịch trực tuyến tăng cao.

Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng thường tạo lập fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tương tự các kênh chính thức để quảng bá vé giá rẻ, chương trình ưu đãi hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Các trang có dấu hiệu giả mạo thường sử dụng nội dung, hình ảnh tương tự kênh chính thức của Vietnam Airlines nhằm tạo dựng lòng tin, lừa đảo người tiêu dùng ẢNH: VNA

Bên cạnh đó, nhiều chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc hoạt động dành cho trẻ em mang tên gọi gắn với hình ảnh hàng không như "Trại hè", "Đào tạo tài năng", "Hướng nghiệp phi công nhí", "Cùng bé trải nghiệm", "Hành trình yêu thương"... cũng bị lợi dụng để tiếp cận người dùng.

Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập các đường dẫn không xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.

Vietnam Airlines cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khuyến nghị hành khách nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo online.

Hãng khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website chính thức của hãng, ứng dụng di động "Vietnam Airlines", hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức.

Khi mua vé, hành khách cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi. Để được hỗ trợ và xác thực thông tin vé, hành khách có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001100, tài khoản Zalo, Fanpage Facebook chính thức của Vietnam Airlines.

Khách hàng không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội. Trong trường hợp phát hiện website, fanpage hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines, khách hàng không nên thực hiện giao dịch và cần chủ động thông báo cho hãng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, hãng đã chủ động triển khai các giải pháp công nghệ, tăng cường nhận diện các kênh chính thức và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng.