Chiều 17.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỉ đồng.

Cảnh sát làm việc với các đối tượng liên quan ẢNH: N.T

Khởi tố 187 bị can trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Không chỉ ở Hà Nội, sáng 17.6, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục người liên quan đến hoạt động bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Về loại hình lừa đảo này, Bộ Công an cho biết thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhiều tang vật bị thu giữ để phục vụ điều tra ẢNH: N.T

Các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí và mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp, sau đó dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng, thanh toán ngay số tiền lớn.

Theo Bộ Công an, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Trên thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.