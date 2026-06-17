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Chuyển động 12h: Điều tra vụ lật tàu ở vịnh Lan Hạ | Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Điều tra vụ lật tàu ở vịnh Lan Hạ | Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 17.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 17.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Diễn biến mới vụ 2 học sinh bị tấn công bằng xẻng ở TP.HCM

Công an đang điều tra vụ người đàn ông dùng xẻng tấn công 2 học sinh tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) khiến một em tử vong.

Diễn biến mới vụ 2 học sinh bị tấn công bằng xẻng ở TP.HCM

TP.HCM chốt danh sách 29 xã đủ điều kiện thành lập phường

Trong 29 xã đủ điều kiện thành lập phường ở TP.HCM, phần lớn tập trung ở khu vực huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè cũ.

TP.HCM chốt danh sách 29 xã đủ điều kiện thành lập phường

Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số: 'Mình già rồi, cạnh tranh chi nữa!'

Sau gần một thập niên xe công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều tài xế vẫn lặng lẽ bám nghề, giữ lấy những cuốc xe quen và cách mưu sinh đã theo họ suốt nửa đời người.

Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số: ‘Mình già rồi, cạnh tranh chi nữa!’

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 18.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Chuyển động 12h: Lốc xoáy tốc mái 70 nhà dân ở Quảng Ngãi | Đề xuất đáng chú ý về xử lý vi phạm công ty xổ số

Lốc xoáy làm 70 nhà dân tốc mái ở Quảng Ngãi; Bị hành hung khi thắc mắc tiền gửi ô tô; Eo biển Hormuz mở cửa vào ngày 19.6;... là những tin tức được đề cập trong bản tin Chuyển động 12h ngày 16.6.2026 của Báo Thanh Niên.

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