Diễn biến mới vụ 2 học sinh bị tấn công bằng xẻng ở TP.HCM

Liên quan vụ người đàn ông dùng xẻng tấn công 2 học sinh, ngày 16.6, Công an xã Xuân Thới Sơn vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ người đàn ông dùng xẻng tấn công 2 học sinh khiến 1 em tử vong

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông liên quan được xác định là T.T.H (54 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM). Hai nạn nhân trong vụ việc là em Đ.M.H (14 tuổi, tử vong) và em T.A.K (13 tuổi, bị thương), cả hai cùng ở tại địa phương.

Sự việc đau lòng xảy ra vào trưa 15.6 trên đường Xuân Thới Sơn 16. Thời điểm trên, em Đ.M.H và T.A.K chở nhau bằng xe đạp điện qua nhà bạn chơi. Khi đến nơi, do người bạn không có nhà nên Đ.M.H và T.A.K quay xe trở về thì bất ngờ bị ông H. cầm xẻng tấn công.

Hậu quả, em Đ.M.H bị đánh trọng thương, gục tại chỗ; em K. đưa tay lên đỡ nên cũng bị thương. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa hai em đi bệnh viện. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, em Đ.M.H đã không qua khỏi. Riêng K. sức khỏe đã ổn định.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm phục vụ công tác điều tra và đưa ông H. về trụ sở làm rõ.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, ông H. có những biểu hiện bất thường về tâm lý và từng xảy ra các vụ tấn công người dân địa phương không rõ nguyên nhân.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện cơ quan chức năng xã Xuân Thới Sơn cho biết: "Nhiều người xung quanh đều nghi ngờ người đàn ông bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, vụ việc lần này liên quan trực tiếp đến trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng chắc chắn phải kiểm tra lại hồ sơ bệnh lý, giám định pháp y tâm thần thật rõ ràng để xử lý đúng theo quy định pháp luật".

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.