Nghi phạm cướp ngân hàng ở Lào Cai đang điều trị bệnh tâm thần

Ngày 5.2, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Yên Bái, ở địa chỉ tổ dân phố Hợp Minh 1 (P.Âu Lâu).

Đối tượng Nguyễn Thành Luân bị bắt giữ sau khi cướp 50 triệu đồng ở ngân hàng

ẢNH: XUÂN LÂM - ANTV LÀO CAI

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, trú tại thôn Minh Tân, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Luân chưa có tiền án, tiền sự và đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, và được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2.2.

Theo thông tin ban đầu, hồi 16 giờ 50, ngày 4.2, Luân đi vào quầy giao dịch tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Agribank - chi nhánh Yên Bái. Khi vào quầy giao dịch, Luân không mang theo hung khí, vũ khí.

Sau đó, lợi dụng lúc đông người và sơ hở của nhân viên ngân hàng, Luân đã thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch lấy 1 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng truyền thông tin đến lực lượng công an nơi gần nhất. Đồng thời tri hô lực lượng bảo vệ và người dân đuổi bắt đối tượng.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Âu Lâu đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng nhân viên, lực lượng bảo vệ ngân hàng, quần chúng nhân dân tiến hành truy bắt khi Luân đang bỏ chạy, thu giữ toàn bộ vật chứng là số tiền 50 triệu đồng.