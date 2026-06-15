TP.HCM: Người đàn ông cầm xẻng tấn công 2 học sinh bị thương vong

Ngày 15.6, Công an xã Xuân Thới Sơn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người đàn ông cầm xẻng tấn công hai học sinh trên đường Xuân Thới Sơn 16. Vụ việc đau lòng này đã khiến một nam học sinh tử vong và một em khác bị thương.

Hiện trường vụ 2 học sinh bị đánh khiến 1 người tử vong ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, hai nam học sinh đang chở nhau trên xe đạp điện chạy trên đường Xuân Thới Sơn 16 (xã Xuân Thới Sơn). Khi đến một đoạn đường vắng, cả hai học sinh bất ngờ bị một người đàn ông dùng xẻng lao ra tấn công.

Bị đánh bất ngờ, một học sinh cố gắng tháo chạy trong tình trạng bị thương. Nam học sinh còn lại bị người đàn ông đánh bất tỉnh, nằm gục trên lề đường. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người này đã không qua khỏi.

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực đường Xuân Thới Sơn 16 cho biết, người đàn ông này từ lâu đã có những biểu hiện bất thường về tâm lý (thần kinh). Trước đó, người này cũng từng vô cớ tấn công một số người dân ở đây, không rõ nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên chiều cùng ngày (15.6), đại diện cơ quan chức năng xã Xuân Thới Sơn cho biết lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và hiện đã bắt giữ được người đàn ông gây án. Nghi phạm đang bị tạm giữ để lấy lời khai và thực hiện các biện pháp thẩm vấn.

"Nhiều người xung quanh đều nghi ngờ ông này bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, vụ việc lần này liên quan trực tiếp đến trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng chắc chắn phải kiểm tra lại hồ sơ bệnh lý, giám định pháp y tâm thần thật rõ ràng để xử lý đúng theo quy định pháp luật", đại diện cơ quan chức năng địa phương thông tin thêm.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân.