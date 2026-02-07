Xác minh vụ nhóm người hành hung học sinh dã man ở Hóc Môn

Liên quan đến vụ nhóm người hành hung học sinh, ngày 7.2, đại diện UBND xã Hóc Môn cho biết công an xã đang vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nữ sinh bị nhóm người vây đánh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm khoảng 5 - 6 người (là nữ giới) vây quanh trong một con hẻm. Sau đó, nhóm người này liên tục lao vào túm tóc, giật ngã nạn nhân xuống đường rồi dùng chân đạp, đá túi bụi vào người nữ sinh.

Đáng chú ý, mỗi khi thấy có người đi ngang qua, nhóm này tạm dừng lại để tránh bị chú ý, sau đó lại tiếp tục lao vào hành hung. Trong suốt 5 phút bị đánh đập, nạn nhân chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, không thể phản kháng. Ngược lại, nhóm hành hung tỏ thái độ hả hê, cười đùa trong khi đánh đập nạn nhân.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, nạn nhân trong vụ việc là học sinh của một trường cấp 2. Khu vực xảy ra sự việc tại một con hẻm vắng nằm gần một trường học (xã Hóc Môn).

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng hành vi của nhóm người trên là quá cồn đồ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND xã Hóc Môn cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng xác minh, xử lý.