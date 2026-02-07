Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh vụ nhóm người hành hung học sinh dã man ở Hóc Môn

Trần Kha
Trần Kha
07/02/2026 14:24 GMT+7

Công an xã đang khẩn trương xác minh vụ một nhóm người hành hung học sinh trung học cơ sở trên địa bàn xã Hóc Môn (TP.HCM) gây bức xúc dư luận.

Liên quan đến vụ nhóm người hành hung học sinh, ngày 7.2, đại diện UBND xã Hóc Môn cho biết công an xã đang vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Xác minh vụ nhóm người hành hung học sinh dã man tại Hóc Môn- Ảnh 1.

Nữ sinh bị nhóm người vây đánh

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm khoảng 5 - 6 người (là nữ giới) vây quanh trong một con hẻm. Sau đó, nhóm người này liên tục lao vào túm tóc, giật ngã nạn nhân xuống đường rồi dùng chân đạp, đá túi bụi vào người nữ sinh.

Đáng chú ý, mỗi khi thấy có người đi ngang qua, nhóm này tạm dừng lại để tránh bị chú ý, sau đó lại tiếp tục lao vào hành hung. Trong suốt 5 phút bị đánh đập, nạn nhân chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, không thể phản kháng. Ngược lại, nhóm hành hung tỏ thái độ hả hê, cười đùa trong khi đánh đập nạn nhân.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, nạn nhân trong vụ việc là học sinh của một trường cấp 2. Khu vực xảy ra sự việc tại một con hẻm vắng nằm gần một trường học (xã Hóc Môn).

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng hành vi của nhóm người trên là quá cồn đồ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND xã Hóc Môn cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng xác minh, xử lý.

Tin liên quan

Học sinh đánh nhau khiến Bộ Giáo dục - Đào tạo lo lắng

Học sinh đánh nhau khiến Bộ Giáo dục - Đào tạo lo lắng

(TNO) Liên tiếp những vụ học sinh đánh nhau gần đây đã khiến Bộ Giáo dục - Đạo lên tiếng cho rằng tình trạng trên có “diễn biến phức tạp”.

Khám phá thêm chủ đề

học sinh mạng xã hội bạo lực học đường Đánh học sinh Hóc Môn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận