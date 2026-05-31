Thầy giáo người Ấn Độ tát học sinh thủng màng nhĩ: Gia đình chưa yêu cầu xử lý hình sự

Ngày 31.5, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đã yêu cầu dừng hoạt động lớp dạy thêm số 72 Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ thầy giáo người Ấn Độ tát học sinh lớp 4. Nguyên nhân được đưa ra là cơ sở dạy thêm này chưa thực hiện đăng ký dạy thêm theo quy định.



Lớp dạy thêm số 72 Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ thầy giáo người Ấn Độ tát học sinh lớp 4, bị yêu cầu dừng hoạt động ẢNH: TRƯƠNG NA

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, hiện cơ quan công an đang tiến hành thu thập thông tin, tài liệu để làm rõ hành vi và mức độ vi phạm của thầy giáo người Ấn Độ, từ đó có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về tính chất của vụ việc khi đối tượng liên quan là người nước ngoài, ông Toàn khẳng định đây thuộc thẩm quyền và nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan công an. Do đó, phía phường sẽ chờ kết quả xác minh cụ thể và hình thức xử phạt chính thức từ phía lực lượng chức năng trước khi cung cấp thông tin chính xác cho báo chí.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn cho biết cơ quan chức năng đã mời thầy giáo người Ấn Độ lên làm việc. Phía thầy giáo bày tỏ sự hối hận và đã nhiều lần đến gặp gia đình để xin lỗi. Tuy nhiên, mẹ của học sinh bị đánh hiện chưa đồng ý bỏ qua vì muốn tập trung đưa con đi TP.HCM khám và chữa trị để theo dõi tình hình rồi mới đưa ra quyết định cụ thể.

Chính vì phía gia đình chưa có yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan chức năng chưa tiến hành trưng cầu giám định thương tích cho cháu bé. Nếu sau này, gia đình có yêu cầu xử lý hình sự thì cơ quan công an mới lập tin báo tội phạm, vì vụ việc này xử lý theo yêu cầu của người bị hại.

Trong trường hợp không xử lý hình sự, vụ việc sẽ được chuyển sang hướng xử phạt hành chính về hành vi gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Vị lãnh đạo này cũng xác nhận vụ việc đã được báo cáo lên UBND phường và Công an tỉnh để các cấp nắm được tình hình và hướng xử lý.

"Người nước ngoài hay trong nước gì cũng vậy, ai vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì đều bị xử lý theo đúng quy định", đại diện lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn cho hay.

Cháu T.G.V đã phải chuyển viện đến TP.HCM để điều trị ẢNH: TRƯƠNG NA

Liên quan đến vụ việc, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, phường Quy Nhơn), mẹ của cháu bé bị đánh, cho biết con trai chị đã được chuyển từ Quy Nhơn đến Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM điều trị.

Theo chị Na, do cháu bị ù tai và đau nhức khi đi máy bay nên gia đình phải đưa đi bằng ô tô từ tối hôm trước. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị thủng hoàn toàn màng nhĩ, phần tổn thương đã co lại thành một khối tròn và hiện không còn nghe được ở tai bị ảnh hưởng.

"Cháu vẫn đau nhiều, tai liên tục rỉ máu và bỏ ăn", chị Na cho biết. Trước đó, dù đã điều trị 3 ngày tại Quy Nhơn và được dùng thuốc để hạn chế tình trạng chảy máu, dịch tai, sức khỏe của cháu vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu.

Về quá trình giải quyết vụ việc, chị Na cho biết tỷ lệ thương tích cụ thể hiện do cơ quan công an và ngành y tế xác định. Gia đình thầy giáo đã nhiều lần đến thăm hỏi, ngỏ ý hỗ trợ chi phí điều trị nhưng gia đình chị chưa nhận tiền. Quan điểm của gia đình là tập trung chữa trị cho cháu, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo chị Na, do đang trong thời gian nghỉ hè nên việc cháu nghỉ học từ ngày 23.5 đến nay không ảnh hưởng đến học tập.

Trước đó, chiều 23.5, chị Na đưa con trai là cháu T.G.V, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, đến học thêm tiếng Anh tại số 72 Lý Tự Trọng thì xảy ra sự việc cháu bị thầy giáo người Ấn Độ tát.

Sau sự việc, cháu V. xuất hiện các biểu hiện đau tai, choáng váng, khóc lớn, nôn ói, đau đầu và tinh thần hoảng loạn nên được đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.

Gia đình đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc, đồng thời kiểm tra việc tổ chức dạy thêm tại cơ sở nêu trên.