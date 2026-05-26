Thầy giáo người Ấn Độ tát học sinh lớp 4: Kiểm tra việc dạy thêm không phép

Chiều 26.5, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã giao Công an phường phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra, xác minh vụ thầy giáo người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 xảy ra tại một cơ sở dạy thêm trên địa bàn.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết bước đầu xác định giáo viên người Ấn Độ dạy học tại nhà riêng và chưa có giấy phép hoạt động dạy thêm.

Theo ông Hoàng, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn đang kiểm tra hành vi tổ chức dạy học không phép. Trong khi đó, Công an phường tập trung xác minh nhân thân, quốc tịch và các nội dung liên quan.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn thường xuyên kiểm tra các cơ sở dạy thêm trên địa bàn và sẽ xử lý khi có phản ánh. Sau vụ thầy giáo người Ấn Độ tát học sinh lớp 4, địa phương đã yêu cầu rà soát diện rộng hoạt động dạy thêm trên toàn phường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có.

Ông Hoàng cho biết thêm, dự kiến ngày mai (27.5), các đơn vị liên quan sẽ hoàn tất báo cáo để địa phương có cơ sở thông tin cụ thể tới báo chí.

Khuôn mặt cháu V. sưng đỏ sau khi bị thầy giáo người Ấn Độ tát ẢNH: NVCC

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.5, bà Trương Đoan Na (30 tuổi, ở phường Quy Nhơn) gửi đơn tố giác việc con trai bị giáo viên ngoại quốc hành hung.

Theo phản ánh, chiều 23.5, cháu T.G.V (con trai bà Na), học sinh lớp 4 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, đang học tại một cơ sở dạy thêm trên đường Lý Tự Trọng thì bị thầy giáo người Ấn Độ tát. Sau khi xảy ra vụ việc, cháu V. xuất hiện các biểu hiện đau tai, choáng váng, khóc lớn, sau đó nôn ói, đau đầu và tinh thần hoảng loạn nên được đưa đến bệnh viện theo dõi.

Theo thông tin từ gia đình, học sinh này được xác định bị chấn thương phần mềm vùng mặt và đang tiếp tục kiểm tra thính giác.

Gia đình đã gửi đơn đến Công an phường Quy Nhơn và UBND phường Quy Nhơn, đề nghị làm rõ dấu hiệu bạo hành trẻ em cũng như việc tổ chức dạy thêm trái phép.