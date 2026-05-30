Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, khói lửa bao trùm khu vực

Chiều 30.5, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho xe điện.

Hiện trường vụ cháy kho xe điện ở Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại kho xe điện tại 2 Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, nhiều người dân ở cách hiện trường vài cây số vẫn có thể quan sát được.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 10 phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia nhiều mũi tiếp cận, liên tục phun nước vào khu vực bốc cháy dữ dội, ngăn ngọn lửa lan sang các công trình liền kề như phòng gym và sân pickleball.

Sau hơn một giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Các lực lượng tiếp tục làm mát hiện trường, xử lý những điểm cháy còn sót lại và phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nhiều xe điện bên trong bị thiêu rụi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận tại hiện trường, khi hỏa hoạn bùng phát, bên trong kho liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao. Sau khi đám cháy được khống chế, nhiều xe điện bên trong đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

Nguyên nhân vụ cháy kho xe điện ở Quy Nhơn và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.