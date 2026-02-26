Cháy kho xe điện trò chơi trẻ em ở Gia Lai

Ngày 26.2, bà Nguyễn Thị Thống, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy kho xe điện trò chơi.

Hiện trường vụ cháy kho xe điện trò chơi tại xã Tây Sơn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, kho chứa xe điện trò chơi trẻ em tại nhà ông L.V.C (ở khối phố 1, xã Tây Sơn) bất ngờ bốc cháy. Đám cháy xảy ra tại khu vực nhà để xe với diện tích khoảng 10 m². Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và ngăn cháy lan.

Sau khoảng 30 phút vụ cháy đã được khống chế ẢNH: CTV

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.