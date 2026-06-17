Phát hiện xe chở 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc giữa đêm ở TP.HCM

Ngày 17.6, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM cho biết vừa phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc trên địa bàn xã Bình Chánh.

Số sản phẩm động vật không có giấy tờ nguồn gốc ẢNH: CTV

Theo đó, lúc 23 giờ 30 ngày 16.6, đoàn công tác tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên đường Nguyễn Văn Linh, khu vực vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh, TP.HCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông M.X.C điều khiển ô tô biển số 51L-432xx đang vận chuyển 250 kg thịt heo.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số thịt heo được chứa trong nhiều khay nhựa màu xanh, đỏ, vàng bên trong thùng xe tải đông lạnh. Các khay thịt được xếp chồng lên nhau, nhiều phần thịt không có dấu kiểm soát giết mổ theo quy định. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ lô hàng, số thịt không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định.

Ông C. bị xử phạt hành chính đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo vi phạm ẢNH: CTV

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông M.X.C về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 250 kg thịt heo vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa dịch bệnh động vật phát sinh, lây lan.