TP.HCM: Kiểm tra chợ Mỹ Phước 3, phát hiện nhiều điểm giết mổ gia cầm trái phép

Ngày 28.5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.HCM cho biết, Trạm Chăn nuôi và thú y khu vực 5 vừa phối hợp Công an và UBND phường Thới Hòa ra quân tổng kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn.

Một điểm giết mổ tại chợ Mỹ Phước 3 ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Trước đó, sáng 26.5, tổ công tác kiểm tra khu chợ tự phát nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (còn gọi chợ Mỹ Phước 3, thuộc phường Thới Hòa, tỉnh Bình Dương cũ). Đây là khu vực tập trung đông công nhân sinh sống, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt có nhiều sạp kinh doanh thịt gà, vịt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 5 trường hợp có hoạt động giết mổ gia cầm trái phép ngay tại chợ.

Tại một điểm giết mổ, tổ công tác bắt quả tang cơ sở đang làm thịt khoảng 80 con vịt và gần 50 con gà. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy gia cầm bị nhốt chen chúc dưới nền nhà ẩm thấp, nhếch nhác. Người trực tiếp giết mổ mang dép đi lại trên nền nhà dính đầy nước bẩn, máu và phế phẩm gia cầm. Khu vực giết mổ, nuôi nhốt và tập kết chất thải nằm chung trong một không gian mất vệ sinh.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp về hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tổng số tiền xử phạt 35 triệu đồng.

Đến ngày 27.5, tiếp tục kiểm tra khu chợ trên, lực lượng chức năng phát hiện thêm 6 trường hợp khác với cùng hành vi vi phạm. Đáng chú ý, tại một số sạp hàng còn nuôi nhốt chim sống để bán thịt.

Đối với 6 trường hợp này, tổ công tác đã xử phạt tổng cộng 42 triệu đồng, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Nhiều sạp hàng bày cả lồng nuôi nhốt ra đường ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Tổ công tác kiểm tra sạp hàng ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Đại diện Trạm Chăn nuôi và thú y khu vực 5 cho biết đợt tổng kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật trên địa bàn vẫn đang được tiếp tục triển khai.