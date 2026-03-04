Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Xử lý 'chợ' tự phát bủa vây trường tiểu học

Trần Duy Khánh
04/03/2026 13:13 GMT+7

Chợ tự phát trên đường Tám Danh lấn chiếm lòng lề đường ngay sát trường học gây mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng TP.HCM đã xử phạt nhiều trường hợp, thu giữ 8 xe tự chế.

Sáng 4.3, Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn (PC08 – Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Chánh Hưng ra quân xử lý chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên đường Tám Danh (đoạn kế Trường tiểu học Thái Hưng, giao lộ Tạ Quang Bửu).

chợ tự phát - Ảnh 1.

Đoạn đường Tám Danh bị biến thành "chợ" tự phát với loạt gian hàng hai bên đường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ngay từ sáng sớm, khi nhiều phụ huynh đưa con đến trường, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực đường Tám Danh. Đoạn đường dài vài trăm mét vốn chỉ đủ cho 2 làn xe lưu thông nhưng bị “biến” thành chợ tự phát.

Hai bên đường ken đặc các sạp rau củ, trái cây, thịt cá; nhiều xe đẩy tay tự chế dựng sát mép tường, thậm chí tràn gần giữa lòng đường. Người mua bán dừng xe máy ngay dưới lòng đường, khiến phương tiện qua lại phải len lỏi, nhích từng chút.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ xe đẩy tự chế

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo ghi nhận, nhiều xe hàng được thiết kế bằng khung sắt, gắn bánh xe lớn, phía trên đặt mặt bàn gỗ hoặc tôn rộng, chiếm diện tích đáng kể. Khi lực lượng chức năng yêu cầu di dời, một số tiểu thương vội vàng thu dọn, số khác chần chừ vì hàng hóa còn bày biện ngổn ngang.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường đã nhắc nhở, lập biên bản các trường hợp vi phạm; đồng thời huy động xe chuyên dụng để thu giữ phương tiện vi phạm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành đưa 8 xe đẩy tay tự chế cùng 2 dù che nắng lên thùng xe tải; xử phạt 4 trường hợp với số tiền 1,5 triệu đồng. Sau khi các sạp hàng được dọn đi, mặt đường thông thoáng rõ rệt, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Đường Tám Danh trước và sau khi xử lý "chợ" tự phát

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện lực lượng chức năng cho biết khu vực này thường xuyên tái diễn tình trạng họp chợ tự phát, đặc biệt vào buổi sáng – thời điểm học sinh đến trường đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh sau khi xử lý cho thấy tuyến đường trở nên rộng rãi, không còn cảnh xe máy phải né tránh các sạp hàng, rác thải vương vãi hai bên đường cũng được thu gom. Tuy nhiên, một số vật dụng như thùng nhựa, rổ, bao tải vẫn còn rải rác, cho thấy việc buôn bán tự phát đã diễn ra trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng cho biết thời gian tới tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự khu vực, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, nhất là tại khu vực gần trường học - nơi lưu lượng học sinh, phụ huynh và phương tiện qua lại rất lớn.

