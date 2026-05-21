Thời sự

TP.HCM: 'Đột kích' lò giết mổ không phép lúc rạng sáng, buộc tiêu hủy gần 1 tấn gà

Trần Duy Khánh
21/05/2026 10:07 GMT+7

Một cơ sở giết mổ đầu tư trang thiết bị rất 'bài bản', song thực tế lại hoạt động không phép, mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng tấn thịt gà thành phẩm.

Sáng 21.5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý lò giết mổ không phép, tiêu hủy 1 tấn gà thành phẩm, tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh.

Lò giết mổ được đầu tư bài bản, song thực tế lại không phép

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, cơ quan chức năng nghi vấn căn nhà tại địa chỉ 295/4, khu phố Tân Hiệp (phường Tân Đông Hiệp) xuất hiện tình trạng giết mổ gia cầm không phép.

Gần 3 giờ sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp kiểm tra đột xuất địa điểm nói trên.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở đang giết mổ 300 con gà trắng, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn. Đáng chú ý, lò giết mổ này đầu tư máy móc, trang thiết bị rất bài bản.

Song qua xác minh, cơ sở này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Đồng thời, theo thông tin giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn mà ông Nguyễn Văn Quang (49 tuổi, chủ lò) cung cấp cho đoàn kiểm tra, cho thấy không đúng địa điểm tiếp nhận.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản với ông Quang về 2 hành vi: giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đưa động vật đến địa điểm không đúng địa chỉ nơi đến được ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bên cạnh đó, đoàn áp dụng biện pháp ngăn chặn, buộc tiêu hủy 300 con gà trắng.

Khoảng 1 tấn gà thành phẩm chuẩn bị mang đi giao

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm lò giết mổ lậu

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

