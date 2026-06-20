Chuyển động 12h: ‘Chảo lửa’ miền Trung hơn 40 độ | TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng lãnh án 9 năm tù

Bản tin Chuyển động 12h ngày 20.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Toàn cảnh ma trận 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại TP.HCM: Kịch bản thao túng tâm lý hoàn hảo

Hơn 612 tỉ đồng bốc hơi, nhiều người trắng tay vì sập bẫy ma trận "sở hữu kỳ nghỉ". Núp bóng các sự kiện "tri ân khách hàng", 11 doanh nghiệp ở TP.HCM đã giăng ra kịch bản thao túng tâm lý hoàn hảo. Nạn nhân bị bủa vây tư vấn hợp đồng du lịch vô giá trị bằng những bánh vẽ lãi suất khủng. Tinh vi hơn, khi muốn rút lui, họ tiếp tục bị vướng vào hàng loạt bẫy phí ảo, càng gỡ càng lún sâu.

Toàn cảnh ma trận 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại TP.HCM: Kịch bản thao túng tâm lý hoàn hảo

TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng lãnh án 9 năm tù vì ma túy

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Nhật Duy, Văn Hoàng là những TikToker có lượng follower lớn, nhưng thay vì các bị cáo lan tỏa giá trị tốt đẹp thì tạo hình ảnh, lối sống lệch lạc cho giới trẻ.

TikToker Nhật Duy, Nhật Hoàng lãnh án 9 năm tù vì ma túy

Quán buffet 'bán' sự tôn trọng: Nơi thực khách dùng bữa mà không lo mặc cảm

Xuất phát từ lời hứa "trả ơn đời" sau những ngày cơ cực khi mới lên Sài Gòn lập nghiệp, chị Đỗ Thị Ngọc Phượng đã duy trì bếp ăn chay tùy tâm suốt 9 năm qua. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ hơn 1.000 suất ăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia giữa lòng Chợ Lớn.

Quán buffet "bán" sự tôn trọng: Nơi thực khách dùng bữa mà không lo mặc cảm

Đợt nắng nóng 7 ngày, 'chảo lửa' miền Trung nóng hơn 40 độ C

Dự báo thời tiết từ ngày 20.6, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới kéo dài 7 ngày, nhiệt độ có nơi trên 40 độ.

Đợt nắng nóng 7 ngày, 'chảo lửa' miền Trung nóng hơn 40 độ C

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 21.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.