Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 28B đi Đà Lạt, đèo Đại Ninh ùn tắc kéo dài

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 17 giờ 15 chiều nay (23.6), khi một chiếc xe tải chở hàng chạy hướng Đà Lạt xuống Phan Thiết trên quốc lộ 28B, đến giữa đèo Đại Ninh ở khu vực cầu cạn số 4 (xã Phan Sơn) đã va chạm với 2 xe ô tô con đang lên đèo để về hướng Đức Trọng.

Tại hiện trường, xe tải và một ô tô 7 chỗ đối đầu nhau, một ô tô 5 chỗ khác cạ sát bên hông xe tải. Cả 3 xe bị hư hỏng phần đầu.

Do 3 xe gặp nạn nằm choán gần hết đường, ngay khúc cua đổ dốc, nên các xe khác không thể di chuyển qua lại.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Đại Ninh ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP

Dòng xe ùn ứ ở đoạn trên và đoạn dưới khu vực xảy ra tai nạn kéo dài hơn 5 km.

Hiện Công an xã Phan Sơn và lực lượng khác của Công an Lâm Đồng đang giải phóng hiện trường để thông đường.

Mới ngày hôm qua 22.6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phải có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến quốc lộ 28B khi bước vào mùa mưa.

Đặc biệt, trong bối cảnh sân bay Liên Khương đang sửa chữa, dòng xe cộ đến Đà Lạt từ TP.HCM theo cao tốc để vào quốc lộ 28B thời điểm này rất đông.

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 28B chiều tối nay do tai nạn liên hoàn ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP