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Thời sự Dân sinh

Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 28B đi Đà Lạt, đèo Đại Ninh ùn tắc kéo dài

Quế Hà
Quế Hà
Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 28B gây ùn tắc kéo dài trên đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) do va chạm giữa xe tải chở hàng với 2 ô tô con.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 17 giờ 15 chiều nay (23.6), khi một chiếc xe tải chở hàng chạy hướng Đà Lạt xuống Phan Thiết trên quốc lộ 28B, đến giữa đèo Đại Ninh ở khu vực cầu cạn số 4 (xã Phan Sơn) đã va chạm với 2 xe ô tô con đang lên đèo để về hướng Đức Trọng.

Tại hiện trường, xe tải và một ô tô 7 chỗ đối đầu nhau, một ô tô 5 chỗ khác cạ sát bên hông xe tải. Cả 3 xe bị hư hỏng phần đầu.

Do 3 xe gặp nạn nằm choán gần hết đường, ngay khúc cua đổ dốc, nên các xe khác không thể di chuyển qua lại.

Tai nạn liên hoàn ở quốc lộ 28B, ùn tắc trên đỉnh đèo Đại Ninh- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Đại Ninh

ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP

Dòng xe ùn ứ ở đoạn trên và đoạn dưới khu vực xảy ra tai nạn kéo dài hơn 5 km.

Hiện Công an xã Phan Sơn và lực lượng khác của Công an Lâm Đồng đang giải phóng hiện trường để thông đường.

Mới ngày hôm qua 22.6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phải có các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến quốc lộ 28B khi bước vào mùa mưa.

Đặc biệt, trong bối cảnh sân bay Liên Khương đang sửa chữa, dòng xe cộ đến Đà Lạt từ TP.HCM theo cao tốc để vào quốc lộ 28B thời điểm này rất đông.

Tai nạn liên hoàn ở quốc lộ 28B, ùn tắc trên đỉnh đèo Đại Ninh- Ảnh 2.

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 28B chiều tối nay do tai nạn liên hoàn

ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP

Tai nạn liên hoàn ở quốc lộ 28B, ùn tắc trên đỉnh đèo Đại Ninh- Ảnh 3.

Kẹt xe kéo dài trên đỉnh đèo Đại Ninh

ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP

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