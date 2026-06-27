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Chuyển động 12: Xịt nước tấn công người bán rau | CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội trên cao tốc
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Chuyển động 12: Xịt nước tấn công người bán rau | CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội trên cao tốc

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 27.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 27.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xịt nước tấn công người bán rau

Chủ sạp hải sản ở Phú Thọ vừa bị công an khởi tố vì hành vi dùng vòi xịt rửa xe tấn công, gây thương tích cho người bán rau.

Khởi tố chủ sạp hải sản dùng vòi xịt rửa xe tấn công người bán rau

CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội trên cao tốc

Trong 5 ngày, CSGT phát hiện 40 trường hợp chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là lỗi phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội lỗi nhiều người mắc trên cao tốc

Cháy rừng liên tục ở Quảng Trị: Bộ đội, công an căng sức dập lửa bảo vệ rừng

Trong 1 ngày, tỉnh Quảng Trị xảy ra 3 vụ cháy rừng tại nhiều địa phương. Lực lượng quân đội đã ra sức phối hợp các cơ quan khống chế đám cháy đồng thời 'bật chế độ' sẵn sàng túc trực, xử lý trong mùa nắng nóng.

Cháy rừng liên tục ở Quảng Trị: Bộ đội, công an căng sức dập lửa bảo vệ rừng

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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