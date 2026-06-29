Chuyển động 12h: Phúc thẩm vụ 6 cựu chiến binh kêu oan | Đội tuyển Hàn Quốc bị yêu cầu điều tra

Bản tin Chuyển động 12h ngày 29.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ 1.7, thông tin lý lịch tư pháp tích hợp trên VNeID, giá trị như bản giấy

Từ ngày 1.7.2026, một thay đổi đáng chú ý trong thủ tục hành chính sẽ chính thức áp dụng: thông tin lý lịch tư pháp có thể được tích hợp trên ứng dụng VNeID và có giá trị tương đương phiếu giấy.

Theo quy định mới, người dân có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian giải quyết thông thường là 5 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thêm có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.

Từ 1.7, thông tin lý lịch tư pháp tích hợp trên VNeID, giá trị như bản giấy

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý thời hạn kê khai thuế bổ sung từ 1.7

Từ ngày 1.7.2026, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý một thay đổi quan trọng trong việc khai bổ sung hồ sơ thuế. Thời hạn để điều chỉnh những sai sót về thuế sẽ được rút ngắn từ 10 năm xuống còn 5 năm theo quy định mới.

Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị kinh doanh cần chủ động kiểm tra sổ sách, chứng từ, kịp thời phát hiện sai sót để điều chỉnh đúng thời hạn. Nếu khai bổ sung trong những trường hợp không được phép hoặc sau khi đã có yêu cầu từ cơ quan chức năng, người nộp thuế có thể đối mặt với các chế tài xử lý.