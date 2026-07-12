Chuyển động 12h: Đề xuất xử phạt không biên bản với 'phạt nguội' | Mỹ lại không kích Iran

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ECMO ra Phú Quốc cứu nạn nhân lật ca nô

Ngày 12.7, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ việc lật ca nô ở Phú Quốc khiến nhiều người thương vong, bệnh viện đã triển khai lực lượng hỗ trợ cấp cứu.

Theo đó, ngay trong đêm 11.7, 2 bác sĩ thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Cấp cứu cùng 1 điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực hỗ trợ tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc được điều động ngay đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc (Sun Group Phú Quốc) để phối hợp cấp cứu, hồi sức tích cực cho 2 bệnh nhân nặng.

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Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy thiết lập hệ thống hội chẩn trực tuyến với lãnh đạo các Khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp và Nội thần kinh để thống nhất phương án điều trị. Sáng sớm 12.7, lãnh đạo các khoa đáp chuyến bay lúc 5 giờ đến Phú Quốc, trực tiếp tham gia hồi sức tích cực cho các bệnh nhân.

Để sẵn sàng cho các tình huống nặng, đoàn công tác mang theo máy ECMO, bộ dụng cụ và màng đặt ECMO, bơm tiêm điện, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc phục vụ can thiệp mạch vành, máy thở, máy hút đàm chuyên dụng phục vụ vận chuyển bệnh nhân cùng các kháng sinh đặc hiệu như Meropenem, Zyvox.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp Bệnh viện Kiên Giang vận chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết đến Phú Quốc để sẵn sàng sử dụng khi cần.

Ngoài công tác cấp cứu, bệnh viện đã thống nhất với lãnh đạo Sở Y tế An Giang về việc bố trí nơi lưu giữ thi thể các nạn nhân trong thời gian cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Dự kiến khoảng 10 thi thể sẽ được chuyển về nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy để bảo quản.

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