Chuyển động 12h: Đoàn cứu hộ Việt Nam trở về | ‘Cột sáng’ nhiều màu trên bầu trời Côn Đảo

Bản tin Chuyển động 12h ngày 11.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đoàn cứu hộ Việt Nam trở về, khép lại sứ mệnh nhân đạo tại Venezuela

Sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ tại Venezuela, 124 chiến sĩ quân đội, công an sẽ lên chuyến bay đặc biệt và có mặt tại Việt Nam vào khoảng 0 giờ 40 ngày 11.7.

Đoàn cứu hộ Việt Nam hoàn thành sứ mệnh tại Venezuela, chuẩn bị về nước

Bầu trời Côn Đảo xuất hiện những cột sáng nhiều màu tối 10.7: Hiện tượng gì?

Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều người bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng 'light pillars'.

Bầu trời Côn Đảo xuất hiện những cột sáng nhiều màu tối 10.7: Hiện tượng gì?

Công an vào cuộc, người tung tin 'tiêu cực điểm thi' ở Phú Thọ xin lỗi

Kết quả xác minh chính thức cho thấy thông tin về 'tiêu cực điểm thi' tại Phú Thọ là không có thật. Người đăng tải thông tin trên đã gỡ bài và xin lỗi.

Công an vào cuộc, người tung tin 'tiêu cực điểm thi' ở Phú Thọ xin lỗi

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online khi nào phải xuất hóa đơn?

Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online cần biết có phải xuất hóa đơn cho mỗi lần bán hàng hay không.

Hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online khi nào phải xuất hóa đơn?

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.