Chuyển động 12h: Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu | Rà soát kỳ thi tốt nghiệp THPT ra sao?

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Chuyển động 12h ngày 9.7: Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu | Rà soát kỳ thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

Ngày 9.7, theo văn bản do đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ký ngày 6.7. Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung (65 tuổi), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Ông Dương Thành Trung bị khởi tố, cho tại ngoại để điều về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đến ngày 14.5.2026, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Dương Thành Trung.

Việc rà soát kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện ra sao?

Sau vụ việc Trường THPT chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được cho là cao bất thường, việc rà soát kết quả thi đang được triển khai trên phạm vi cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện rà soát theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, đồng thời yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kiểm tra, xử lý các dấu hiệu bất thường nếu có và báo cáo kết quả trước ngày 10.7.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang đánh giá khách quan toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi, làm việc với phụ huynh và học sinh để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh.

Đây là vụ việc nhận được sự quan tâm lớn của dư luận bởi kết quả kỳ thi không chỉ dùng để xét tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ quan trọng trong tuyển sinh đại học. Nếu phát hiện có sai phạm, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm sự công bằng cho tất cả thí sinh.