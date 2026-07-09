Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

Ngày 9.7, theo văn bản do đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ký ngày 6.7 trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung (65 tuổi), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Ông Dương Thành Trung bị khởi tố, cho tại ngoại để điều về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đến ngày 14.5.2026, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ ẢNH: TTP

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hành vi bị điều tra xảy ra trong thời gian ông Dương Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Trong văn bản trả lời, Công an tỉnh Cà Mau chưa phản hồi các nội dung mà PV Thanh Niên đặt ra, gồm: hành vi bị điều tra của ông Dương Thành Trung liên quan vụ án hoặc dự án nào; ngoài ông Trung đã có thêm bị can nào bị khởi tố hay chưa; và căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ.

Ngày 7.6, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cà Mau (trước hợp nhất là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau). Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Dương Thành Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Dương Thành Trung.