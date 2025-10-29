Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP.Bến Tre cũ

Bắc Bình
Bắc Bình
29/10/2025 18:07 GMT+7

Ông Cao Thành Hiếu, cựu Chủ tịch UBND TP.Bến Tre (cũ), bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Ngày 28.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Cao Thanh Hiếu, cựu Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre (cũ), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự).

- Ảnh 1.

Ông Cao Thành Hiếu, lúc còn đương chức

ẢNH: B.B

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án xảy ra từ năm 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình điều tra xác định ông Cao Thanh Hiếu, với vai trò là Phó chủ tịch UBND TX.Bến Tre và Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), đã thực hiện sai các quy định của pháp luật trong công tác chuyên mục đích sử dụng đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng.

Hành vi của ông Hiếu bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Cùng với quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Cao Thanh Hiếu để phục vụ công tác điều tra.


Khám phá thêm chủ đề

