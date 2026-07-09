Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Sáng 9.7, Trường ĐH Việt Đức chính thức công bố điểm bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo bậc ĐH năm 2026 theo từng phương thức tuyển sinh.

Năm 2026, trường tuyển sinh theo nhiều phương thức. Trong đó, điểm sàn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 17 đến 22 điểm tùy ngành đào tạo.

Mức điểm sàn các phương thức như sau:

Điểm sàn phương thức xét kết quả kỳ thi TestAS như sau:

Điểm sàn phương thức xét các chứng chỉ THPT quốc tế như sau:

Ngoài Trường ĐH Việt Đức, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.