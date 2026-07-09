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Giáo dục

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm

Hà Ánh
Hà Ánh

Trường ĐH Việt Đức công bố điểm bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển các ngành đào tạo ĐH năm 2026, trong đó điểm nhận hồ sơ từ điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17-22.

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm - Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: ngọc dương

Sáng 9.7, Trường ĐH Việt Đức chính thức công bố điểm bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo bậc ĐH năm 2026 theo từng phương thức tuyển sinh.

Năm 2026, trường tuyển sinh theo nhiều phương thức. Trong đó, điểm sàn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 17 đến 22 điểm tùy ngành đào tạo.

Mức điểm sàn các phương thức như sau:

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm - Ảnh 2.

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm - Ảnh 3.

Điểm sàn phương thức xét kết quả kỳ thi TestAS như sau:

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm - Ảnh 4.

Điểm sàn phương thức xét các chứng chỉ THPT quốc tế như sau:

Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp của Trường ĐH Việt Đức từ 17-22 điểm - Ảnh 5.

Ngoài Trường ĐH Việt Đức, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.

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