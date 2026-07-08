Chuyển động 12h: Khởi tố giáo viên vụ 146 điểm 10 toán | Mỹ không kích và tái cấm vận Iran

Bản tin Chuyển động 12h ngày 8.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:





Chuyển động 12h NGÀY 8.7: Khởi tố giáo viên vụ 146 điểm 10 toán | Mỹ không kích và tái cấm vận Iran

Vụ điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy

Sáng 8.7, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy

Vụ dọn cỏ vườn phát hiện hộp sọ: Đã xác định được danh tính nạn nhân

Hộp sọ được người dân tình cờ phát hiện khi phát dọn cỏ bên mương nước ở xã Quan Thành (tỉnh Nghệ An) được xác định là của một người dân địa phương bị mất tích gần 1 năm qua.

Tối 7.7.2026, thông tin từ UBND xã Quan Thành cho biết cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Theo đó, sáng cùng ngày, sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, truy tìm tung tích lai lịch của hộp sọ được phát hiện.

Tìm kiếm khu vực xung quanh đoạn mương thoát nước nơi phát hiện hộp sọ người, cơ quan chức năng phát hiện nhiều mẫu xương các bộ phận cơ thể người kèm theo quần áo và đôi giày.

Vụ dọn cỏ vườn phát hiện hộp sọ: Đã xác định được danh tính nạn nhân

Mỹ không kích và tái cấm vận Iran sau vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz

Căng thẳng Trung Đông đang nóng trở lại khi Mỹ mở các đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ sau vụ tàu thương mại bị tấn công gần eo biển Hormuz. Những diễn biến mới nhất đang khiến nguy cơ leo thang xung đột và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu trở thành tâm điểm chú ý.