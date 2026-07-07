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Chuyển động 12h: Đoàn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' | Thầy giáo 9X liên quan vụ ‘mưa điểm 10’

Đoàn cứu nạn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất

Thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, đã trao huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đoàn cứu nạn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất





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