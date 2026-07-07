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Chuyển động 12h: Đoàn Việt Nam nhận huy chương Anh hùng Venezuela | Thầy giáo 9X liên quan vụ 'mưa điểm 10'
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Đoàn Việt Nam nhận huy chương Anh hùng Venezuela | Thầy giáo 9X liên quan vụ 'mưa điểm 10'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 7.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 7.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Đoàn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' | Thầy giáo 9X liên quan vụ ‘mưa điểm 10’

Đoàn cứu nạn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất

Thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, đã trao huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đoàn cứu nạn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất


Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 8.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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