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Chuyển động 12h: Bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn | Tìm tung tích thi thể đựng trong bao bố
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn | Tìm tung tích thi thể đựng trong bao bố

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 5.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 5.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

CHUYỂN ĐỘNG 12H 5.7: Bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn | Tìm tung tích thi thể đựng trong bao bố

Cứu nạn động đất tại Venezuela: Dấu ấn của lực lượng Việt Nam

Giữa đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, những hiệu lệnh dứt khoát, những bước chân khẩn trương và sự phối hợp chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đang từng giờ chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân. Không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thảm họa, hành trình ấy còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Cứu hộ tại Venezuela - Dấu ấn của lực lượng Việt Nam

GPLX bị tạm giữ vẫn lái xe khách: Tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng

Dù GPLX đã bị CSGT tạm giữ, tài xế vẫn điều khiển xe khách chạy trên cao tốc. Cả tài xế và chủ xe bị xử phạt tổng 77 triệu đồng.

GPLX bị tạm giữ vẫn lái xe khách: Tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 3.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Chuyển động 12h: Cập nhật đoàn Việt Nam cứu nạn ở Venezuela | Ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

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