Chuyển động 12h: Giữ khẩn cấp giáo viên vụ điểm 10 môn Toán | 8 chú chó nghiệp vụ có gì đặc biệt?

Bản tin Chuyển động 12h ngày 6.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:





Chuyển động 12h ngày 6.7: Giữ khẩn cấp giáo viên vụ điểm 10 môn Toán | 8 chú chó nghiệp vụ có gì đặc biệt?

Công an Tuyên Quang giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan vụ 'điểm 10 môn toán'

Vụ việc nghi vấn bất thường về hàng loạt điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang vừa có diễn biến mới. Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ khẩn cấp một giáo viên để phục vụ điều tra.

Công an Tuyên Quang giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan vụ 'điểm 10 môn toán'

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Xử lý 27 trường hợp tung tin xuyên tạc

Vụ người đàn ông bị bắn tử vong tại Đắk Lắk vào ngày 2.7 không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận vì tính chất nghiêm trọng, mà còn bị một số đối tượng lợi dụng để tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Xử lý 27 trường hợp tung tin xuyên tạc

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong khi lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm, nhiều tài khoản đã cắt ghép hình ảnh, bịa đặt thông tin, xuyên tạc vụ việc theo hướng mang động cơ chính trị, nhằm kích động dư luận và gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 27 trường hợp đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm, đồng thời tiếp tục phối hợp rà soát, gỡ bỏ thông tin xấu độc và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật.