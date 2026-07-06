Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Xử lý 27 trường hợp tung tin xuyên tạc

Ngày 6.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xử lý 27 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ bắn chết người để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 2.7, xảy ra vụ án bắn chết người tại Buôn Ma Thuột khiến ông H.H.H (47 tuổi, ở xã Ea Knốp) tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét và truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý những trường hợp lợi dụng vụ bắn chết người để xuyên tạc ẢNH: T.X

Tuy nhiên, trong khi các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ án, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video do người dân ghi lại tại hiện trường.

Lợi dụng vụ việc, các thế lực thù địch, phản động và một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án; suy diễn vụ việc theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm kích động dư luận, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, gỡ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu, độc lan truyền trên không gian mạng.

Qua rà soát, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 27 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ bắn chết người để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Trong đó, có 17 trường hợp trên địa bàn tỉnh và 10 trường hợp cư trú ngoài tỉnh.

Công an các đơn vị, địa phương đã mời làm việc các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.