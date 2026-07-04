Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Công an phát thông tin tìm nghi phạm

Ngày 4.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ bắn chết người xảy ra vào ngày 2.7 tại khu vực trước nhà số 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột).

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông H.H.H (47 tuổi, ở xã Ea Knốp) tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Theo ghi nhận ban đầu, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng từ 1,64 m đến 1,70 m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Truy tìm nghi phạm bắn chết người ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe máy Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Mọi thông tin xin liên hệ đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại: 0905239279); trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu (điện thoại: 0974004747) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 2.7, xảy ra vụ bắn chết người ở phường Buôn Ma Thuột.

Lúc này, một người đàn ông đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật.

Sau đó, một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe máy màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật.

Thời điểm này, đối tượng này đi bộ tiến đến bắn 5 phát (chưa xác định được chủng loại súng) vào vùng đầu bên trái khiến nạn nhân tử vong.