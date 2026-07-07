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Thời sự Pháp luật

Nghệ An: Dọn cỏ vườn phát hiện hộp sọ người

Khánh Hoan
Khánh Hoan

Một người dân ở xã Quan Thành (Nghệ An) trong khi phát dọn cỏ thì bất ngờ phát hiện một hộp sọ người nằm dưới mương nước. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 7.7, bà Đặng Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Quan Thành, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ lai lịch chiếc hộp sọ người vừa được phát hiện tại xã này.

Trước đó, chiều 6.7, một người dân địa phương trong khi phát dọn cỏ trong khu vườn thuộc địa bàn xóm Nam Phượng Sơn (xã Xuân Thành cũ, nay là xã Quan Thành) thì bất ngờ phát hiện chiếc hộp sọ nằm dưới mương nước. 

Người dân dọn cỏ, phát hiện hộp sọ người - Ảnh 1.

Hộp sọ được phát hiện

ẢNH: CTV

Người này sau đó đã dừng phát dọn và báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Quan Thành đã đến kiểm tra, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ lai lịch của hộp sọ này.

Bà Dung cũng cho biết, vị trí phát hiện chiếc hộp sọ khá gần khu dân cư. Ngoài chiếc hộp sọ này, ở khu vực lân cận, người dân cũng chưa phát hiện thêm các phần xương khác. Tại địa phương này thời gian qua cũng không có gia đình nào trình báo có người thân bị mất tích nên nhiều khả năng, hộp sọ này có thể là của người thuộc địa phương khác.

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