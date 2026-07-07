Nghệ An: Dọn cỏ vườn phát hiện hộp sọ người

Ngày 7.7, bà Đặng Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Quan Thành, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ lai lịch chiếc hộp sọ người vừa được phát hiện tại xã này.

Trước đó, chiều 6.7, một người dân địa phương trong khi phát dọn cỏ trong khu vườn thuộc địa bàn xóm Nam Phượng Sơn (xã Xuân Thành cũ, nay là xã Quan Thành) thì bất ngờ phát hiện chiếc hộp sọ nằm dưới mương nước.

Hộp sọ được phát hiện ẢNH: CTV

Người này sau đó đã dừng phát dọn và báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Quan Thành đã đến kiểm tra, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ lai lịch của hộp sọ này.

Bà Dung cũng cho biết, vị trí phát hiện chiếc hộp sọ khá gần khu dân cư. Ngoài chiếc hộp sọ này, ở khu vực lân cận, người dân cũng chưa phát hiện thêm các phần xương khác. Tại địa phương này thời gian qua cũng không có gia đình nào trình báo có người thân bị mất tích nên nhiều khả năng, hộp sọ này có thể là của người thuộc địa phương khác.