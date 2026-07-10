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Chuyển động 12h: Kiểm tra phản ánh tại điểm thi ở Quảng Trị | Mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Kiểm tra phản ánh tại điểm thi ở Quảng Trị | Mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 10.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 10.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Họp khẩn, kiểm tra thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

Sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn trong sáng nay 10.7 để xác minh thông tin.

Theo nội dung các bài đăng trên mạng xã hội, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Họp khẩn, kiểm tra thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

Mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ theo từng lớp tại công viên Lê Thị Riêng

Tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng xác định có các lớp hài cốt phân biệt: lực lượng chủ lực Mậu Thân 1968 và Biệt động Sài Gòn. Nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất cho quá trình đối chiếu ADN và định danh, công tác khai quật đang được tiến hành vô cùng cẩn trọng, bóc tách triệt để theo từng lớp.

Mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ theo từng lớp tại công viên Lê Thị Riêng

Cục Thuế cảnh báo hành vi dùng 2 sổ kế toán

Bản chất của hành vi sử dụng 2 sổ kế toán là cố ý che giấu doanh thu, quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Từ tháng 4 tới nay, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có một số công văn, thư ngỏ đề nghị những đơn vị liên quan phối hợp ngăn chặn hành vi này.

Cục Thuế cảnh báo hành vi dùng 2 sổ kế toán

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 11.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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