Chuyển động 12h: Lật tẩy băng nhóm đòi nợ kiểu ‘xã hội đen’ | Đi lại thế nào khi sửa cầu Phú Mỹ?

Chuyển động 12h ngày 28.5 có những nội dung đáng chú ý sau:

Lật tẩy băng nhóm đòi nợ kiểu xã hội đen

Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây núp bóng Công ty cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long để tổ chức đòi nợ thuê theo kiểu 'xã hội đen', do Vũ Hoàng Long cầm đầu.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn, các bị can đòi nợ kiểu "xã hội đen" núp bóng công ty mua bán nợ.

3 "tin đồn" bất lợi về xăng E10 - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học giải đáp

Xăng E10 tự hút ẩm, đọng nước trong bình? Đổ xăng E10 làm tắc đường ống và kim phun? Hay phải tốn tiền mua thêm phụ gia để bảo vệ máy? Có nhiều đồn đoán và cũng là thắc mắc của nhiều người khi xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Tuấn, là Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam đã có những giải đáp về những thông tin này.

Phường vận động dừng hát karaoke để học sinh ôn thi lớp 10

Đang là tuần cao điểm, 'tháng củ mật' của các sĩ tử sắp thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phường ở TP.HCM cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng hát karaoke, tắt 'loa kẹo kéo' sớm để học sinh tập trung ôn bài.

