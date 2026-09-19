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    Chuyển động 12h: Nước chảy như thác sau mưa lớn ở TP.HCM | 'Đức cộng Nam Định' vừa bị bắt là ai?
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Nước chảy như thác sau mưa lớn ở TP.HCM | 'Đức cộng Nam Định' vừa bị bắt là ai?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 19.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 19.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h ngày 19.9: Nước chảy như thác sau mưa lớn ở TP.HCM | 'Đức cộng Nam Định' vừa bị bắt là ai?

    Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác

    Chỉ sau một trận mưa lớn vào chiều tối qua, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã biến thành dòng nước chảy xiết, có nơi ngập hơn nửa mét, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải bì bõm tìm đường về nhà. Tại đường Lý Tế Xuyên, nước còn cuồn cuộn như thác, trong khi đường Mã Lò ùn ứ kéo dài vì ngập sâu.

    Mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều đường ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác

    Giang hồ mạng "Đức cộng Nam Định" vừa bị bắt là ai?

    Cái tên “Đức cộng Nam Định” từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với những video, livestream kể về thời gian cầm đầu một băng nhóm tội phạm. Người đàn ông này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy. Vậy Đức “cộng” là ai và vì sao cái tên này được chú ý trên mạng xã hội?

    Giang hồ mạng 'Đức cộng Nam Định' vừa bị bắt là ai?

    Rác thải, thân cây "bịt kín" đường ra khơi biển Sầm Sơn

    Sau mưa lũ, biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện lượng lớn rác thải, thân cây và cả xác động vật trôi dạt vào bờ, phủ kín suốt 3,5 km bãi biển. Rác nhiều đến mức bịt cả đường đưa tàu thuyền xuống biển, ngư dân phải thuê máy xúc dọn dẹp để có thể ra khơi.

    Rác thải, thân cây 'bịt kín' đường ra khơi biển Sầm Sơn

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