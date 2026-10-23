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Chuyển động 12h: Thực hư vụ 'xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia' | 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam

Vụ "sinh viên đón xe đi Vũng Tàu bị chở tới biên giới Campuchia" là chuyện bịa đặt

Liên quan đến vụ sinh viên đón xe khách về nhà nhưng bị chở tới biên giới Campuchia, tối 22.10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đó là thông tin do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Vụ 'sinh viên đón xe đi Vũng Tàu bị chở tới biên giới Campuchia' là chuyện bịa đặt

Theo Công an thành phố Đồng Nai, qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 22.10, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản "Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới" của Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (quốc lộ 51, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai).

Theo nội dung văn bản được lan truyền, những ngày gần đây xuất hiện xe khách giả mạo xe Toàn Thắng đón sinh viên tại quốc lộ 51, khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

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