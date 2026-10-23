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    Chuyển động 12h: Thực hư vụ 'xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia' | 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam

    Chuyển động 12h: Thực hư vụ 'xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia' | 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 23.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 23.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Thực hư vụ 'xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia' | 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam

    Vụ "sinh viên đón xe đi Vũng Tàu bị chở tới biên giới Campuchia" là chuyện bịa đặt

    Liên quan đến vụ sinh viên đón xe khách về nhà nhưng bị chở tới biên giới Campuchia, tối 22.10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đó là thông tin do sinh viên bịa đặt, không có thật.

    Vụ 'sinh viên đón xe đi Vũng Tàu bị chở tới biên giới Campuchia' là chuyện bịa đặt

    Theo Công an thành phố Đồng Nai, qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 22.10, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản "Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới" của Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (quốc lộ 51, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai).

    Theo nội dung văn bản được lan truyền, những ngày gần đây xuất hiện xe khách giả mạo xe Toàn Thắng đón sinh viên tại quốc lộ 51, khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

    Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

    4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 khi đang lao động, hiện bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Vụ án đã được khởi tố, lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng.

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    chuyển động 12h Xe khách chở sinh viên biên giới Campuchia 4 phạm nhân trốn trại Trương Mỹ Lan

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