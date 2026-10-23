Đấu giá không thành 4 bất động sản gần 375 tỉ của bà Trương Mỹ Lan

Sáng nay (23.10), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Thi hành án dân sự TP.HCM lần lượt tổ chức các phiên đấu giá đối với 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

4 bất động sản nằm ở vị trí trung tâm của TP.HCM

Tài sản 1: bất động sản là nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng.

Khu đất rộng 115,9 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Trong đó diện tích xây dựng 86,8 m², diện tích sàn 791,9 m²; gồm 6 tầng + hầm + lửng. Lộ giới đường Võ Văn Tần là 20 m.

Nhà đất 142 Võ Văn Tần hiện không có người sử dụng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tài sản 2 là căn biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 298,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất có căn biệt thự với diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m². Đường Nguyễn Thị Diệu có lộ giới 14 m.

Tài sản 3 là căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn; giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng.

Căn hộ có diện tích sàn 79,37 m², nằm tại tầng 2 của công trình cao 6 tầng. Phần đất gắn với tài sản thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 44, có diện tích 113,19 m² và được sử dụng chung.



Tài sản 4 là nhà đất 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn; giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

Bất động sản này có diện tích đất 26,43 m², được sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị và thời hạn lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43 m² và tổng diện tích sử dụng 62,42 m².

Tuy nhiên, cả 4 tài sản này đều không có người đăng ký tham gia đấu giá. Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 52 luật Đấu giá tài sản, khi hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

Đây không phải là lần đầu tiên các tài sản của bà Trương Mỹ Lan “ế” khách. Nhiều tài sản của bà Lan cũng đã giảm giá nhiều lần sau các phiên đấu giá không thành, nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Điển hình như 2 tàu Thalia, Electra, đều sơn màu trắng, được sản xuất vào năm 2017. Ban đầu, mỗi tàu được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 5,1 tỉ đồng. Sau 7 lần đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỉ đồng.

Đối với du thuyền The Reverie Saigon, giá khởi điểm ban đầu là 52,4 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm của tài sản hiện còn 29,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 44,3% so với ban đầu.

Việc đấu giá các tài sản được thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Những tài sản nào của Trương Mỹ Lan đã đấu giá thành công?

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đưa ra bán đấu giá nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 1.800 tỉ đồng, gồm:

Nhà đất tại 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), TP.HCM, diện tích hơn 1.157 m², thu về 635 tỉ đồng.

Nhà đất 64 - 68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM, bán được với giá 647 tỉ đồng.

Nhà đất 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM, bán với giá hơn 469 tỉ đồng.

2 túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 14,2 tỉ đồng.

Chiếc xe Mercedes Maybach biển số 51F-199.99 được bán với giá hơn 16,6 tỉ đồng.

Chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47 được bán với giá 879 triệu đồng.

Bộ trang sức đính kim cương gồm đôi hoa tai, dây chuyền và nhẫn được bán thành công với tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng.

Cũng trong sáng nay (23.10), Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức bàn giao tài sản là xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, sản xuất năm 2013, của bà Trương Mỹ Lan cho ông P.V.T (phường Phước Thắng, TP.HCM). Ông P.V.T là người trúng đấu giá chiếc xe Lexus của bà Trương Mỹ Lan với giá 600 triệu đồng, sau 4 lần giảm giá. Giá khởi điểm của chiếc xe là 768 triệu đồng.

Sáng 23.10, chiếc xe Lexus mang biển số 51A-942.85 sẽ về với chủ mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH