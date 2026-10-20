Việc đấu giá tài sản nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Tại giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2, bà có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại là các trái chủ.

Bất động sản của Trương Mỹ Lan: Những mét đất vàng giữa TP.HCM chờ ngày đổi chủ

Nhà đất số 7 Hàm Nghi của bà Trương Mỹ Lan được chia thành 2 tài sản: tầng trệt và tầng 3 được định giá hơn 115,5 tỉ đồng; căn hộ lầu 1 được định giá gần 45,77 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Loạt tài sản của Trương Mỹ Lan đã đấu giá thành

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đưa ra bán đấu giá 7 tài sản của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 1.800 tỉ đồng, gồm:

- Nhà đất tại 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), TP.HCM, diện tích hơn 1.157 m², thu về 635 tỉ đồng.

- Nhà đất 64 - 68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM, bán được với giá 647 tỉ đồng.

- Nhà đất 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM, bán với giá hơn 469 tỉ đồng.

- 2 túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 14,2 tỉ đồng.

- Chiếc xe Mercedes Maybach biển số 51F-199.99 được bán với giá hơn 16,6 tỉ đồng Chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47 được bán với giá 879 triệu đồng.

- Bộ trang sức đính kim cương gồm đôi hoa tai, dây chuyền và nhẫn được bán thành công với tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng.