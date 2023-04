Chuyển động kinh tế: Du khách đến Việt Nam tăng 30 lần | Ngân hàng Mỹ ‘bốc hơi’ 100 tỉ USD

TP.HCM tìm cách 'đứng dậy' sau tăng trưởng thấp

Theo báo cáo của Cục thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn TP.HCM ước đạt hơn 360.000 tỉ đồng tính theo giá hiện hành. Tính theo giá so sánh năm 2010 với gần 247.000 tỉ đồng, thì kinh tế TP.HCM chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này được nhiều chuyên gia nhận định là không quá bất ngờ nhưng rất đáng lo ngại.

TP.HCM tìm cách 'đứng dậy' sau tăng trưởng thấp

Gần 2,7 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, gấp 30 lần cùng kỳ năm trước

Cuối tháng 3.2020, Việt Nam tạm dừng đón khách quốc tế để phòng chống dịch nên lượng khách giảm 80% so với năm 2019, chỉ đạt 3,7 triệu lượt. Tuy nhiên, chỉ trong quý 1.2023, nước ta đón gần 2,7 triệu lượt khách. Con số này mới chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng đã nhiều gấp 30 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây có lẽ là tín hiệu đáng mừng, báo hiệu ngành du lịch trong nước đang dần khởi sắc trở lại sau cơn bão Covid-19.

Hơn 100 tỉ USD tiếp tục "bốc hơi" khỏi ngân hàng Mỹ

Trong tuần kết thúc ngày 15.3, người gửi đã rút gần 100 tỉ USD khỏi các ngân hàng Mỹ. Trong tuần kết thúc vào ngày 22.3, hàng trăm tỉ USD tiếp tục chảy ra khỏi các ngân hàng khiến lượng tiền gửi chỉ còn hơn 17.500 tỉ USD.

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động kinh tế của Báo Thanh Niên, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Chuyển động kinh tế của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày mai (5.4.2023) với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.