CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 10.6: Xuất hiện tình trạng vàng 2 giá | Bất động sản đang ‘sống’ lại

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong nước đã quay đầu tăng mạnh trong tháng 5, bên cạnh đó tất cả chỉ số VN-Index, HNX-Index và UPCoM-Index đều tăng

Trong 2 tháng đầu năm, thị trường liên tiếp đón nhận hàng loạt dự án bất động sản đa dạng về phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu. Nghề môi giới bất động sản cũng thu hút nhiều người tham gia và quay trở lại thị trường.

Sáng 8.6, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) tổ chức ra quân hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa phương.

Thị trường vàng xuất hiện 2 mặt bằng giá với giá bán vàng can thiệp thị trường thấp hơn so với thị trường tự do. Điều này gây bất ổn khi xuất hiện hiện tượng xếp hàng mua gom để hưởng chênh lệch.

Nhiều khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan vào dịp cuối tuần để vui chơi, mua sắm hay thăm bạn bè... do việc đi lại dễ dàng. Năm 2023, có hơn 1 triệu khách Việt đến Thái Lan.

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn các cường quốc lớn khác trên thế giới.

Hãng xe Volvo bắt đầu chuyển sản xuất các dòng xe điện từ Trung Quốc sang Bỉ nhằm đối phó việc Liên minh châu Âu có thể thắt chặt các biện pháp chống lại biện pháp trợ cấp cho xe điện từ Trung Quốc.

