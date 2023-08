CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 18.8: Lưu ý cho xe không chính chủ | Mỹ tiếp tục cấm TikTok

Đồng USD trong nước tăng mạnh

Rạng sáng 17.8.2023, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 37 đồng, hiện ở mức 23.951 đồng. Đồng bạc xanh đang tăng giá trong nước trong thời gian gần đây, trong khi trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index gần như không thay đổi.

Hủy giao dịch bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của chủ tịch công ty

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG - bán chui cổ phiếu của chính công ty, dẫn đến việc bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hủy bỏ giao dịch. Ngay lập tức, cổ phiếu LDG bị bán tháo, giảm sàn trong phiên sáng 17.8, xuống còn 5.980 đồng.

Vì sao công viên nước bỏ hoang nổi tiếng tại Huế vẫn chưa được chỉnh trang theo kế hoạch?

Ở Huế có một công viên rất hay xuất hiện trên báo đài nước ngoài, nhưng điều thú vị là công viên này lại bỏ hoang. Đó là công viên hồ Thủy Tiên. Đáng lẽ công viên này sẽ được chỉnh trang và mở cửa đón khách vào tháng 3 năm nay nhưng tới giờ vẫn nằm im do còn nhiều vướng mắc.

Lưu ý cho người có xe không chính chủ định danh

Từ 15.8, xe không chính chủ đã đăng ký biển 5 số thì mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên giấy đăng ký xe chứ không phải của người đang sử dụng. Nếu ai không làm thủ tục thu hồi biển số, sẽ đối diện với mức phạt từ 800.000 cho tới 8 triệu đồng.

Nhận định: Biển số xe định danh – góc nhìn kinh tế

Từ 15.8.2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Dưới góc nhìn kinh tế, qui định này sẽ có những tác động gì?

TikTok tiếp tục bị cấm ở Mỹ

TikTok có hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ nhưng ứng dụng này đang ngày càng gặp khó khăn do các mối lo ngại về an ninh. Mới đây, thành phố New York đã cấm sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị công vụ.

Trung Quốc bán USD, ngăn nhân dân tệ rớt giá

Theo nguồn tin của hãng tin Reuters, các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đang tích cực bán ra đồng USD để mua vào đồng nhân dân tệ ở cả trong và ngoài nước. Giới thạo tin cho hay động thái của các ngân hàng Trung Quốc là nhằm ngăn chặn đà rớt giá nhanh chóng của nhân dân tệ.

