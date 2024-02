CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 22.2: Trung tâm đăng kiểm lo ngưng hoạt động | Thái Lan thu hút làm pin xe điện

Tour du xuân đắt khách

Đông đảo du khách chọn du xuân tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh để cầu bình an, may mắn trong năm mới. Nhờ đó giúp du lịch lễ hội sau tết tại miền Bắc khởi sắc.

Một nửa số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM lo phải ngưng hoạt động

TP.HCM có 9/18 trung tâm đăng kiểm chưa hoàn tất việc kiểm định các thiết bị đo nhóm 2. Nếu không kiểm chuẩn được thiết bị đo thì các trung tâm đăng kiểm sẽ phải dừng hoạt động.

Tín dụng tăng trưởng âm

Bất chấp lãi suất hạ nhiệt, dòng vốn cho vay của hệ thống ngân hàng trong tháng đầu năm nay bất ngờ quay xe sụt giảm.

Người Quảng Bình làm hộ chiếu, giấy thông hành tăng đột biến sau tết

Chỉ trong 3 ngày làm việc đầu tiên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Bình) đã tiếp nhận xử lý hồ sơ cho khoảng gần 1.500 người dân, cao gấp 3 - 4 lần so với ngày bình thường. Tuy nhiên, theo lãnh đạo phòng lượng người này đã giảm do được hướng dẫn thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thách thức thi công di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đi qua trục xuyên tâm của thành phố với mật độ giao thông lớn nên việc thi công di dời hạ tầng kỹ thuật gặp nhiều thách thức.

Thái Lan tung "chiêu" thu hút sản xuất pin xe điện

Chính phủ Thái Lan sẽ cấp tiền mặt cho công ty nào thành lập nhà máy sản xuất pin ở địa phương nhằm khuyến khích sản xuất pin xe điện trong nước.

Cổ phiếu Amazon tăng giá, tỉ phú Jeff Bezos bán vội thu lãi khủng

Tỉ phú Jeff Bezos vừa bán hơn 14 triệu cổ phiếu của Amazon khi giá cổ phiếu của công ty này tăng mạnh.

