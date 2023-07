CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 3.7: Gần 5,6 triệu khách quốc tế đến Việt Nam | Tại sao Trung Quốc ráo riết mua khí đốt?

Chấn chỉnh chất lượng rau quả xuất khẩu để hướng đến mốc chục tỉ USD

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã đạt khoảng 3 tỉ USD, gần bằng cả năm 2022. Với đà tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm 2023 có thể đạt tới khoảng 5 tỉ USD, cao nhất lịch sử và hoàn toàn có thể đạt cột mốc chục tỉ USD. Đó là trong điều kiện lý tưởng. Thời gian gần đây ngành xuất khẩu lại phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng, yêu cầu phải được chấn chỉnh ngay.

Khách quốc tế đến Việt Nam phục hồi 66% so với trước COVID-19

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm 2023 và phục hồi 66% so với mức năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp nợ cổ tức hơn chục năm

Một số doanh nghiệp nhiều năm qua đã nợ cổ tức với nhà đầu tư và nay tiếp tục xin khất nợ với lý do chưa có tiền. Thời gian khất nợ lên tới hơn chục năm, có trường hợp cá biệt nợ 15 năm.

Tỉ phú Elon Musk liên tục thay đổi Twitter

Kể từ khi mua lại Twitter từ cuối năm 2022, tỉ phú Elon Musk đã thực hiện rất nhiều thay đổi đối với mạng xã hội này. Mới đây, Twitter có hai sự thay đổi đáng chú ý, đó là giới hạn số lượng bài đăng mà người dùng có thể đọc và chặn người dùng vãng lai.

Trung Quốc vẫn ráo riết mua khí đốt tự nhiên

Trung Quốc vẫn đang ráo riết mua khí đốt tự nhiên dù cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã lắng xuống. Lý do đằng sau động thái này chính là để đảm bảo an ninh năng lượng. Và an ninh năng lượng cũng là một trong những bàn đạp cho tăng trưởng kinh tế.

Taylor Swift kiếm 13 triệu USD/đêm trong chuyến lưu diễn

Chuyến lưu diễn của Taylor Swift đang là một cỗ máy in tiền thực thụ, khi thu về hơn hơn 13 triệu USD tiền bán vé cho mỗi đêm diễn. Con số này giúp nữ ca sĩ người Mỹ trở thành một trong những ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất thế giới và chuyến lưu diễn The Eras Tour của cô cũng là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử âm nhạc.

